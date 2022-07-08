Никак не научатся курить? В оккупированном Шахтерске взлетел в воздух склад боеприпасов (видео)

Российские военные остались без очередного склада с боеприпасами / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Россией Шахтерске сегодня ночью прогремели взрывы на складе боеприпасов. Об этом сообщает СтратКом в Telegram-канале и публикует фото последствий.

"Ни дня без хлопков не может дядюшка "Ленд Лиз". На этот раз он передал привет "не складам из БК и ГСМ" оккупантов в Шахтерске. Но это не точно. Ибо, скорее всего, орки снова жарили шашлык и купили в неустановленном месте", – говорится в сообщении.

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В то же время журналист Андрей Цаплиенко также подтвердил информацию о взрывах в оккупированном городе.

"Шахтерск, взорвался арсенал боеприпасов. Донецк, загорелся крупный склад горюче-смазочных материалов", – написал он в своем Telegram-канале.

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Также видео пожара со взрывом опубликовали соцсети.

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Ситуация с боеприпасами у россиян

5 июля в Кадиевке Луганской области горел склад российских оккупантов. Огонь был виден из разных частей города.

27 июня в Луганской области загорелись склады боеприпасов российских оккупантов. Это произошло в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта.