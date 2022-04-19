Нидерланды начнут поставлять Украине тяжелые вооружения

ВСУ получит тяжелое вооружение / Коллаж "Сегодня"
Нидерланды начнут поставлять Украине тяжелое вооружение,включая бронетехнику.
Об этом сообщает премьер-министр страны Марк Рютте, пишет DW.
Рютте выразил поддержку Украине из-за начала нового российского наступления.
"Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительных тяжелых вооружений", – говорит премьер-министр.
Вооружение со всего мира
- 18 апреля парламент Италии принял практически единогласно решение об отправке оружия Украине.
- Днем ранее было заявлено, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена нашей стране.
- Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что необходимо Украине, чтобы остановить войну. В том числе Киев попросил оружие.
- Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Германии пообещали поставить тяжелое вооружение Украине.
Ранее мы писали:
- "Нам нужно помогать напрямую": Италия даст Украине оружие
- Нет времени на дискуссии о поставках оружия. Ключевые заявления мировых лидеров об Украине 18 апреля