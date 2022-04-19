Нидерланды начнут поставлять Украине тяжелые вооружения

ВСУ получит тяжелое вооружение / Коллаж "Сегодня"

Нидерланды начнут поставлять Украине тяжелое вооружение,включая бронетехнику.

Об этом сообщает премьер-министр страны Марк Рютте, пишет DW.

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Рютте выразил поддержку Украине из-за начала нового российского наступления.

"Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительных тяжелых вооружений", – говорит премьер-министр.

Вооружение со всего мира

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