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Нідерланди почнуть постачати Україні важкі озброєння

Валентина Шаповал
19 квітня, 20:16
Прем'єр-міністр підтримав Україну через початок нового російського наступу

ЗСУ отримає важке озброєння / Колаж "Сьогодні"

Нідерланди почнуть постачати Україні важкі озброєння, включно з бронетехнікою.

Про це повідомляє прем'єр-міністр країни Марк Рютте, пише DW.

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Рютте висловив підтримку Україні через початок нового російського наступу.

"Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткових важких озброєнь", – каже прем'єр-міністр.

Озброєння з усього світу

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