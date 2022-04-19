ЗСУ отримає важке озброєння / Колаж "Сьогодні"
Нідерланди почнуть постачати Україні важкі озброєння, включно з бронетехнікою.
Про це повідомляє прем'єр-міністр країни Марк Рютте, пише DW.
Рютте висловив підтримку Україні через початок нового російського наступу.
"Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткових важких озброєнь", – каже прем'єр-міністр.
Озброєння з усього світу
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