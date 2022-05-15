Не от обстрелов. Смертность в Мариуполе стремительно выросла

Под оккупацией россиян в Мариуполе гибнут люди. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе стремительно возросла смертность посреди гражданского населения. На месте эксгумированных могил во дворах уже есть новые. Люди гибнут без лекарств и умирают от голода.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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По его данным, мариупольцы сообщают о нетипичном для мирной жизни уровни смертности. Умирают многие люди среднего возраста.

"Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу появляются новые. Печальный поток смерти не спадает. Люди гибнут не от обстрелов, а последствий оккупации", – сообщил Андрющенко.

Дворы в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

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Он отметил, что причинами смертей были нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода. Он назвал эти причины "четырьмя верующими Апокалипсиса в Мариуполе".

"Только всеобщая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти мариупольских заложников России", – подытожил советник мэра.

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"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе пойдут эпидемии. Сейчас большая часть населения – старые и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", – сообщил градоначальник.

По его словам, часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации.

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