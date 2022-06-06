Не хватает полноценных? В армии РФ пошли на крайние меры – перехват

У России проблемы с армией. Фото: коллаж "Сегодня"

В России готовы отправлять на войну в Украину даже людей с инвалидностью. Им приказывают явиться в части. Кроме того, российские офицеры сами сдают своих солдат.

Об этом говорится в новом перехваченном разговоре оккупантов с родными.

Реклама

Подробности

В перехваченном разговоре мама российского оккупанта рассказывает сыну новости, распространяемые среди родственников отправленных в Украину военных:

"Там от 15-й (бригады) от пацанов, что были на дислокации, 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем – страшно все. От 31-й бригады 100 человек осталось".

Далее женщина объясняет сыну, почему ротация, которую обещали провести еще 23 мая, так и не состоялась:

"Людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа – они пригодны все. Поставили, чтобы все они в расположении части были".

В конце разговора мама рассказывает сыну новость, услышанную от знакомой, о том, что российские офицеры сами сдают своих солдат.

Реклама

С самим перехватом можно ознакомиться по ссылке.

"Берите лопаты и идите умирайте": оккупант рассказал о войне в Украине – перехват

Массовое мародерство со стороны российских оккупантов стало уже привычным явлением. В частности, удалось перехватить разговор одного из россиян, рассказывающего своей матери о порядках, царящих в армии России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Рашист рассказал, что их подразделение понесло большие потери – остались в основном неопытные бойцы. В то же время из-за отсутствия коммуникации все время проходят перестрелки между "своими":

Реклама

"У нас третья рота пехоты – 95% добровольцев. Потому что все остальные или "200-е", или "300-е". От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят: "Наших там нет". Все едут туда, всех "положили". Там инженера "положили" 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2-я танковая "схлестнулась". Там тоже "200-е", " 300-е". Здесь вообще такая дурь: наша артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет", – отметил он.

Кроме этого, оккупант заявил, что когда ВСУ уничтожили технику подразделения, то командир полка приказал рашистам идти в бой с лопатами:

"Когда боевые машины взорвали, он сказал: "Теперь берите лопаты и идите как пехота, умирайте". Нам так сказал комбат".

Также в Главном управлении разведки отметили, что рашисты изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.

С самим перехватом можно ознакомиться по ссылке.

Ранее мы писали: