"Опять бунт": в перехвате оккупанты жалуются на отказ личного состава воевать

На Харьковском направлении, где враг продолжает бомбардировку населенных пунктов, у российских захватчиков начались массовые бунты и их отправляют "на подвал".
Это следует из очередного перехвата разговора между оккупантом, опубликованного СБУ.
Наступать не хотят
"Ну, у деда как всегда, все не хотят. Я сейчас малышей отправлю туда на усиление, а потом разберемся", – сообщил один оккупант другому.
"Ну те на подвале, передай", – сообщил ему собеседник.
"Я принял, услышал".
"Опять бунт, на*уй!", – сообщает неприятную новость своему командиру первый собеседник.
"Сколько людей в отказе?"
"Да как я понял, личный состав… весь. Практически все!" – отрапортовал своему командиру захватчик, воюющий на востоке Украины.
Судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод бунтовщиков, их посадили на подвал.
Обстановка на Харьковщине
- 26 мая во время очередного обстрела жилых кварталов Харькова погибли 9 человек, в том числе семья с младенцем.
- В этот же день минометное подразделение Отдельной бригады территориальной обороны города Харькова уничтожило минометный расчет российских оккупантов. Атаку совершили из трофейных минометов, ранее отобранных у россиян.
- 21 мая стало известно, что российские захватчики практически полностью уничтожили стадион "Солнечный" в Харькове, на которомтренировалась сборная Украины.
- Еще один перехват показал, что оккупанты бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. Российские солдаты массово хотят уволиться. Также захватчики отказываются воевать в Украине.