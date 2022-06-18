Названо имя предателя, из-за которого Россия быстро захватила Херсонскую область

Александр Самойленко назвал имя сотрудника СБУ, который выдал украинские позиции. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава облсовета Херсонской области Александр Самойленко заявил, что России удалось быстро захватить Юг Украины из-за предательства сотрудника СБУ, которого завербовала Россия. Именно он сдал врагам сетку минных полей и координировал действия авиации РФ.

Об этом Самойленко сообщил в интервью "Укринформу".

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Российские военные четко знали, где находятся минные поля, били по КПВВ возле Крыма и местах дислокации пограничных войск и двигался четко по дорогам. Они не ехали полями.

"Поэтому рассказы о том, что наши минные поля не сработали или были разминированы, не соответствуют действительности. Относительно моста через Днепр возле Херсона, то есть версия, что работник спецслужб, который должен был бы его взорвать, был убит снайпером или кем-то другим", – рассказал глава Херсонского облсовета.

Что известно о предателе

По словам Самойленко, позиции ВСУ сдал помощник начальника облуправления СБУ Игорь Садохин.

"Сейчас мы уже знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага. Считается, что он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте", – сообщил глава облсовета.

По его данным, после проведенной проверки, президент уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания.

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"Там сейчас тоже работают правоохранители", – добавил Самойленко.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном российскими войсками Херсоне партизаны взорвали автомобиль начальника Северной исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

Сайт "Сегодня" писал, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ почти впритык подошли к Херсону.