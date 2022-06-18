Названо ім'я зрадника, через якого Росія швидко захопила Херсонську область

Олександр Самойленко назвав ім'я співробітника СБУ, котрий видав українські позиції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова облради Херсонської області Олександр Самойленко заявив, що Росії вдалося швидко захопити Південь України через зраду співробітника СБУ, якого завербувала Росія. Саме він здав ворогам сітку мінних полів та координував дії авіації РФ.

Про це Самійленко повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

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Російські військові чітко знали, де знаходяться мінні поля, били по КПВВ біля Криму та місцях дислокації прикордонних військ і рухалися чітко дорогами. Вони не їхали полями.

"Тому розповіді про те, що наші мінні поля не спрацювали або були розміновані, не відповідають дійсності. Щодо мосту через Дніпро біля Херсона, є версія, що працівника спецслужб, який мав би його підірвати, було вбито снайпером або кимось іншим", – розповів голова Херсонської облради.

Що відомо про зрадника

За словами Самойленка, позиції ЗСУ здав помічник начальника облуправління СБУ Ігор Садохін.

"Зараз ми вже знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ – начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога. Вважається, що він видав ворогові сітку мінних полів та координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію. Він був затриманий ще у березні", – повідомив голова облради.

За його даними, після проведеної перевірки президент звільнив з посади і керівника СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка і позбавив його генеральського звання.

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"Там зараз також працюють правоохоронці", – додав Самойленко.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому російськими військами Херсоні партизани підірвали автомобіль начальника Північної виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.

Сайт "Сьогодні" писав, що за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ майже впритул підійшли до Херсона.