"Нас почти не осталось": оккупант рассказал жене, как ВСУ их "крошит" под Николаевом

Военные РФ несут серьезные потери. Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники уничтожают оккупантов под Николаевом: некоторые подразделения врага потеряли более 70%.

Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров российских захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

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"У нашего полка самые большие потери, бл*дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то", – рассказывает оккупант своей жене.

По его словам, уцелевшие захватчики больше не верят в свою победу, у них "начала ехать крыша", а единственное, чем они сейчас занимаются – убегают от украинских воинов.

"Высунулся – пули над башкой! Мы начали убегать, по нам "Град" в ж*пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу, – перестрелка начинается. Еб*ть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бл*дь", – жалуется он.

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И после такого уже думает не о захвате Украины, а о планах вернуться домой и разорвать контракт: "Второй раз я сюда не поеду!".

"Со своей стороны советуем ему и остальным оккупантам "сюда не ехать" действительно. Слава Украине!" – добавили в СБУ.

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