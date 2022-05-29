Нас не победить! В оккупированном Мелитополе люди вышли на митинг за Украину

В Мелитополе прошла проукраинская акция / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мелитополе состоялся мирный патриотический митинг в поддержку Украины. О планах провести митинг подпольщики сообщали несколько дней назад, но место проведения до последнего держали в секрете. Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Несколько дней назад мелитопольские партизаны пригласили горожан 29 мая на проукраинский митинг, организуемый движением "Жовта стрічка". Время и дату сообщили, а вот место встречи осталось для многих в тайне. Прийти на митинг и заявить о своей позиции хотели многие, и в итоге мероприятие состоялось. По словам очевидцев, в городском парке патриоты исполнили гимн Украины. Вышли несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и сине-желтыми лентами.

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Добавим, накануне в Херсоне на улицах появились надписи "Херсон – Украина", "Херсон, верь ВСУ". Фото опубликовало "Суспільне Херсон".

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