Начальник Генштаба РФ Герасимов мог погибнуть в Изюме – Геращенко

Глава Генштаба РФ Герасимов вероятно погиб в Изюме. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Изюме произошел сильный взрыв в районе штаба оккупантов, где был начальник Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов. Есть вероятность, что он погиб.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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Кроме того, в том месте могло находиться немало российских офицеров.

"Час назад что-то очень сильно "бахнуло" в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов. В том самом месте, где находится ставка начальника Генерального штаба РФ Герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск. Надеюсь, он сдох с сотней своих офицеров", – написал Геращенко.

Путин отправил Герасимова за "победой" в Украину

В оккупированный Изюм Харьковской области прибыл главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Он хочет лично командовать войсками на Донбассе.

Издание Defense Express предполагает, что это может быть красноречивым свидетельством сосредоточения руководства РФ на одержание тактических побед в регионе.

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Также Геращенко подтвердил слухи о том, что Герасимов прибыл в Изюм, в место, где сейчас находится командный пункт оккупантов.

"Очень надеюсь, что наши ребята смогут туда попасть чем-нибудь таким тяжелым, в то место, где у них командный пункт, и уничтожить этих врагов, но думаю, что они и без моих подсказок это знают. Это свидетельствует о том, что Путин уже требует от своих генералов какой-либо победы, которую они сделать не могут", — сказал он.

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