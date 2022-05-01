Начальник Генштабу РФ Герасимов міг загинути в Ізюмі – Геращенко

Глава Генштабу РФ Герасимов, можливо, помер в Ізюмі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ізюмі стався сильний вибух у районі штабу окупантів, де був начальник Генштабу Російської Федерації Валерій Герасимов. Є ймовірність, що він загинув.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко Telegram.

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Крім того, там могло бути чимало російських офіцерів.

"Годину тому щось дуже "бахнуло" в Ізюмі в районі штабу 2 Армії окупантів. У тому самому місці, де знаходиться ставка начальника Генерального штабу РФ Герасимова, який особисто приїхав керувати наступом на Слов'янськ. Сподіваюся, він здох з сотнею своїх офіцерів", – написав Геращенко.

Путін відправив Герасимова за "перемогою" в Україну

В окупований Ізюм Харківської області прибув головнокомандувач збройних сил Російської Федерації, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов. Він хоче особисто командувати військами на Донеччині.

Видання Defense Express припускає, що це може бути промовистим свідченням зосередження керівництва РФ на отримання тактичних перемог у регіоні.

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Також Геращенко підтвердив чутки про те, що Герасимов прибув до Ізюма, у місце, де зараз знаходиться командний пункт окупантів.

"Дуже сподіваюся, що наші хлопці зможуть туди влучити чимось важким, в те місце, де мають командний пункт, і знищити цих ворогів, але думаю, що вони і без моїх підказок це знають. Це свідчить про те, що Путін уже вимагає від своїх генералів будь-якої перемоги, яку вони зробити не можуть", – сказав він.

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