На юге ВСУ уничтожили кучу российской техники

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

За прошедшие сутки 4 июля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили 30 оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь автомобилей и два склада с боеприпасами.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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За сутки войска оккупантов с направления Ольгиного и Архангельского нанесли четыре удара парами вертолетов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному Херсонской области. Кроме того, тяжелая артиллерия обстреляла Великую Костромку Днепропетровской области.

В ответ парой штурмовиков ВСУ нанесен удар по скоплению противника в районе Давыдова Брода. Самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами "воздух-воздух", выпущенными с истребителя Су-35 противника. Украинские военные также нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки Херсонской области.

На Харьковском направлении ВСУ уничтожили большое количество оккупантов

В Харьковском направлении украинские защитники провели успешную операцию, уничтожив большое количество живой силы противника и его бронированной техники. Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

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"Последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. По данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибли 30 мирных жителей Харьковской области. Сегодня (4 июля — ред.) днем в результате обстрелов в Кутузовке ранена 81-летняя женщина", — написал Синегубов в Telegram.

Он подчеркнул, что ВСУ держат свои позиции.

"Хочу отдельно поблагодарить 228 батальона 127 бригады теробороны Харькова, которые провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники", — добавил Синегубов.

Также Синегубов отметил, что на Изюмском направлении Силами обороны уничтожен очередной российский склад с боеприпасами. Он добавил, что 4 июля с временно оккупированных территорий области удалось эвакуировать 860 человек.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал самый большой и последний успех РФ на войне в Украине. Также мы писали, что ВСУ остановили штурм оккупантов вблизи Северодонецка.