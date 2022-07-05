На Харьковском направлении ВСУ уничтожили большое количество оккупантов и их технику — Синегубов

Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков

Синегубов рассказал, скольких захватчиков минусовали ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харьковском направлении украинские защитники провели успешную операцию, уничтожив большое количество живой силы противника и его бронированной техники

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

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"Последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. По данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибли 30 мирных жителей Харьковской области. Сегодня (4 июля — ред.) днем в результате обстрелов в Кутузовке ранена 81-летняя женщина", — написал Синегубов в Telegram.

Он подчеркнул, что ВСУ держат свои позиции.

"Хочу отдельно поблагодарить 228 батальона 127 бригады теробороны Харькова, которые провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники", — добавил Синегубов.

Также Синегубов отметил, что на Изюмском направлении Силами обороны уничтожен очередной российский склад с боеприпасами. Он добавил, что 4 июля с временно оккупированных территорий области удалось эвакуировать 860 человек.

Самый большой и последний успех РФ на войне в Украине

Во время войны в Украине последним большим успехом Российской Федерации станет город Лисичанск Донецкой области. Это спрогнозировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"(Лисичанск — ред.) — это последний успех российской армии на территории Украины. Большой, имеется в виду", — сказал он.

Арестович отметил, что не знает, где российская армия возьмет еще резервы, чтобы захватить город. В то же время он подчеркнул, что не исключает того, что оккупанты смогут взять какую-нибудь деревню.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мэр Славянска призвал жителей ехать и назвал весомую причину для эвакуации. Также мы писали, почему Беларусь не спешит участвовать в наступлении на Украину.