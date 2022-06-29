На юге ВСУ разгромили оккупантов и их технику

ВСУ снова уничтожили оккупантов/Фото: Генштаб, Serhii Mykhalchuk/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов. На юге наши военные нанесли удары по захватчикам и их технике.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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ВСУ ударили по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10".

Также украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями во время выполнения огневых задач сокращено вражеское войско на 22 россиянина, реактивную систему залпового огня "Ураган", 3 единицы бронированной и 5 – другой автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

Новое оружие для ВСУ

Украина продолжает получать оружие от Запада. Франция передаст еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar.

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Следует отметить, что новые САУ Украина получит в дополнение к тем 12, которые Франция передавала раньше.

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что подобная бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в находящихся под обстрелом противника районах. Лекорню не уточнил, когда Украина их получит.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ не оставили камня на камне от базы захватчиков в глубоком тылу. Также мы писали, что ВСУ разнесли остров Змеиный.