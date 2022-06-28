ВСУ пять раз мощно ударили по оккупантам на юге

Захватчики пытались отвоевать утраченные позиции, однако ничего не вышло

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов/Фото: Генштаб, коллаж: "Сегодня"

На юге ВСУ нанесли пять ударов по скоплению техники и живой силы российские оккупантов. Украинские защитники продолжают удерживать оборону.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Подробности

В ОК "Юг" отметили, что, в частности, были атакованы позиции захватчиков в Снегиревском, Криворожском и Бериславском районах. Результаты будут известны позже.

Всего за прошедшие сутки 27 июня украинские военные на южном направлении уничтожили 18 оккупантов, танк Т-72, гаубицу "Акация" и полевой склад боеприпасов в Херсонской области.

Оккупанты попытались взять "реванш" и отвоевать утраченные позиции в ходе контрнаступления ВСУ.

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"Парными и единичными вертолетными ударами враг пытался отвоевать утраченное положение в районе Потемкиного, Плотницкого и Лупарева в Херсонской области. Наши подразделения не уступили", — говорится в сообщении.

ВСУ разнесли остров Змеиный

Вооруженные силы Украины продолжают планомерно уничтожать позиции оккупационных российских войск, поверивших, что они заняли удобные позиции на украинском острове Змеиный. Ночью было нанесено более десяти точных поражений по нашей островной территории. Об этом сообщают в телеграм-канале ВСУ.

Подробностей по результатам ударов пока немного.

"Мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет о том, что был поражен еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", – написали представители ВСУ.

Также наши защитники продемонстрировали видео одного из ударов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты будут наращивать давление на ВСУ на ключевом направлении. Также мы писали, что нужно ВСУ для победы над армией Путина.