На Востоке ВСУ уничтожили 75 оккупантов, бои продолжаются

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"
В течение суток, 27 апреля, украинские военные уничтожили 75 российских оккупантов на Востоке. Бои продолжаются.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".
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С начала суток, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты совершили 3 атаки, продолжаются бои.
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 75;
- БМП – 1;
- АТ – 2;
- БПЛА – 2.
В Северодонецке оккупанты обстреляли больницу
В Луганской области российские оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу. В результате погибла женщина.
По словам председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, в области осталось только две больницы, которые функционируют, – в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня, 27 апреля, оккупанты специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра.
"Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать – врачей. Разрушение здания существенное. Пострадали сразу несколько этажей. Одна женщина погибла. Ей не раз предлагали эвакуацию", — подчеркнул Гайдай.
Он добавил, что тем не менее больница продолжает спасать жизнь мирного населения.
"Мы не можем позволить себе оставить людей без помощи", – добавил глава Луганской ОВА.