На Донбассе российские оккупанты убили трех монахов

Русские "освободители" уничтожают все, даже храмы / Коллаж "Сегодня"
В результате очередного обстрела армией России Святогорска в Донецкой области погибли трое священнослужителей Свято-Успенской Святогорской Лавры. Еще несколько человек получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии УПЦ на своем сайте.
Что известно
"30 мая во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно. Прошу ваших святых молитв о упокоении погибших и о скорейшем выздоровлении раненых", – говорится в сообщении.
12 марта этот храм уже подвергался атаке российской армии. Тогда сообщалось, что авиационная бомба разорвалась в 50 м от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, который находится у входа в Святогорскую Лавру. В результате мощного взрыва в храмах Лавры вылетели оконные рамы. В лаврских отелях взрывной волной выбиты все окна и двери.
Обстановка
- Российским оккупантам не удалось полностью взять Северодонецк. Зато нашим защитникам удалось захватить в плен группу солдат международного преступника Владимира Путина.
- Согласно сводке Генштаба ВСУ на вечер 1 июня, оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
- 1 июня российские оккупанты выпустили шесть ракет по территории одной из громад Шосткинского района Сумской области.