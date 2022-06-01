На Донбасі російські окупанти вбили трьох ченців

Російські "визволителі" знищують усе, навіть храми / Колаж "Сьогодні"

В результаті чергового обстрілу армією Росії Святогірська на Донеччині загинули троє священнослужителів Свято-Успенської Святогірської Лаври. Ще кілька людей зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба Донецької єпархії УПЦ на своєму сайті.

Реклама

Що відомо

"30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій. Кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома. Прошу ваших святих молитов за упокій загиблих і про якнайшвидше одужання поранених" , – йдеться у повідомленні.

12 березня цей храм вже зазнавав атаки російської армії. Тоді повідомлялося, що авіаційна бомба розірвалася за 50 м від мосту, що з'єднує правий і лівий береги річки Сіверський Донець, що знаходиться біля входу до Святогірської Лаври. Внаслідок потужного вибуху в храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері.

Обстановка