На "Азовстали" после победы Украины на Евровидении прозвучала "Стефания" (видео)

Защитник "Азовстали" исполнил песню "Стефания" Kalush Orchestra. / Фото: Коллаж: Сегодня

С заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе передали поздравления украинской группе Kalush Orchestra с победой на песенном конкурсе "Евровидение-2022". Песню "Стефания" исполнил начальник пресс-службы полка "Азова" Орест.

Свое видео он опубликовал в Twitter.

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"Приветствовал KALUSH ORCHESTRA с победой на Евровидении из самого сердца Мариуполя", – подписал Орест видео.

Со сцены Евровидения призвали спасти военных с "Азовстали"

Kalush Orchestra в прямом эфире "Евровидения-2022" не только взорвали зал своим выступлением, но и сделали важное заявление о войне в Украине.

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Пожалуйста, помогите Украине! Мариуполю! Помогите "Азовстали"! Сейчас! – заявил со сцены фронтмен группы Олег Псюк.

Украинский исполнитель сделал такое заявление, несмотря на то что перед началом конкурса получал предупреждение, что участники не имеют права комментировать ситуацию в мире, в том числе и войну в Украине.

Однако музыканты отреагировали на просьбу народа Украины и все же сказали столь важные для всех слова. После этого появились опасения, что украинцев исключат из песенного конкурса и оштрафуют. В то же время группа Kalush Orchestra одержала победу на "Евровидении-2022".

После заявления украинской группы европейцы начали массово гуглить новости по запросам Mariupol и Azovstal.

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Для независимой Украины эта победа стала третьей истории. Как известно, заветные статуэтки в нашей стране уже привозили Руслана в 2004 году и Джамала в 2016-м.

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