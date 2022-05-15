На "Азовсталі" після перемоги України на Євробаченні пролунала "Стефанія" (відео)

Захисник "Азовсталі" виконав пісню "Стефанія" Kalush Orchestra. / Фото: Колаж: Сьогодні

Із заблокованого заводу "Азовсталь" в Маріуполі передали привітання українському гурту Kalush Orchestra з перемогою на пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Пісню "Стефанія" виконав начальник пресслужби полку "Азову" Орест.

Відповідне відео він опублікував в своєму Twitter.

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"Привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя", – підписав Орест відео.

Зі сцени Євробачення закликали врятувати військових з "Азовсталі"

Kalush Orchestra у прямому ефірі "Євробачення-2022" не лише розірвали всю залу своїм виступом, а й зробили важливу заяву про війну в Україні.

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Будь ласка, допоможіть Україні! Маріуполь! Допоможіть "Азовсталі"! Зараз! – заявив зі сцени фронтмен гурту Олег Псюк.

Український виконавець зробив таку заяву попри те, що перед початком конкурсу отримував попередження, що учасники не мають права коментувати ситуацію в світі, зокрема і війну в Україні.

Однак музиканти відреагували на прохання народу України та все ж таки сказали такі важливі для всіх слова. Після цього з'явилися побоювання, що українців виключать із пісенного конкурсу та оштрафують. Натомість Kalush Orchestra здобули перемогу на "Євробаченні-2022".

Крім того, після заяви українського гурту європейці почали масово гуглити слова та новини за запитами Mariupol та Azovstal.

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Для незалежної України ця перемога стала третьою в історії. Як відомо, заповітні статуетки нашій країні вже привозили Руслана у 2004 році та Джамала у 2016-му.

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