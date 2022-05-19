"Мы как фашисты здесь". Пленный оккупант сделал громкое заявление (видео)

Пленный российский солдат назвал армию РФ фашистами. Фото: коллаж "Сегодня"

СБУ провела допрос сдавшихся в плен российских оккупантов. Все они жалуются на свое руководство, оставившее их на произвол судьбы. Захватчики рассказывают, что они прибыли выполнять легкие задания, такие как рыть окопы или отвечать на звонки руководства, но их отправили в бункер, приказав удерживать выгодную позицию.

Об этом сообщает СБУ в Харьковской области.

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После того, как украинские военные взяли оккупантов в окружение, ситуация становилась все хуже, и захватчики ждали, пока командование приедет их спасать. Но чуда не случилось, командование их просто "бросило", как и тысячи других оккупантов.

Во время допроса пленный признал, что они пришли на нашу землю как захватчики и называет русских военных фашистами.

"Командование нас кинуло, убежало, и оставили нас. Никто не пришел и не помог нам. Получается, что командование нас просто бросило… Мы пришли сюда как захватчики, оккупанты. Мы как фашисты здесь", – сказал российский солдат.

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Все зае*ало, домой хочу. В Запорожской области оккупанты готовы все бросить и убежать – перехват

Российские оккупанты деморализованы, они готовы бежать с территории Украины. Об этом свидетельствует радиоперехват разговора двух россиян, которые делились друг с другом о происходящем. Новый перехват разговора оккупантов, сплошь пересыпанного матами, опубликовала в Telegram-канале Служба безопасности Украины.

"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", – пожаловался военный своему сослуживцу.

В конце разговора собеседники даже перешли на украинский язык.

"Ну все, давай, до побачення" – сказал один, на что другой ответил: "До побачення".

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