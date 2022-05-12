Москва отправляет в Украину "опытных карателей" для подавления бунтов в армии – перехват СБУ

СБУ опубликовала новый разговор оккупанта с родителями. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты РФ боятся идти в столкновения с украинскими защитниками, поэтому массово бунтуют.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

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Чтобы хоть как-то прекратить массовые бунты, Москва отправляет в Украину "опытных карателей". Как, например, генерала Мурадова, известного своей жестокостью после командования Объединенной группировкой сил РФ в Сирии.

В частности, он устраивает "показательные суды", но даже это не меняет ситуацию.

"Ну, Мурадов, типа, приехал, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы. Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, они все из карманов повыкладывали, связал им руки… в ПАЗики загрузил и увезли", – рассказывает отцу оккупант.

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Также, несмотря на такие показательные выступления, "отказников" все равно потом возвращают домой.

СБУ сообщает, что РФ официально не признает, что солдаты массово отказываются воевать и называет их побег "отпусками".

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