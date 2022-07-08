Минус один предатель: ликвидирован коллаборант – замначальника полиции Новой Каховки

Херсонские партизаны предупреждали Томку и Ко, что долго предатели не протянут / Коллаж "Сегодня"
Недолго предатель Украины Сергей Томка из временно оккупированной Новой Каховки радовался неожиданному карьерному росту, что обеспечили ему российские оккупанты. Днями по неизвестным причинам он погиб в своем автомобиле.
Об этом сообщает телеграм-канал советника министра внутренних дел Антон Геращенко.
Что известно
"Томку – бывшего полицейского – оккупанты назначили "заместителем начальника городского управления полиции" в Новой Каховке. К праотцам предатель отправился из своего же автомобиля Opel вчера после обеда. Детали уточняются. Кто ликвидировал коллаборанта доподлинно неизвестно. Оглядывайтесь, предатели, расплата уже скоро!", – сообщил Геращенко.
Ранее Томка был внесен в перечень сайта "Миротворец" в статусе предателя Украины.
Другие источники сообщают, что предатель занимался похищением людей с проукраинской позицией и пытками украинцев.
Обстановка в Новой Каховке
- 8 июля ВСУ нанесли точный удар по складам боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Последствия ударов уточняются.
- 14 июня там уже горели несколько объектов после точных ударов украинских войск.
- В первые недели оккупации группа пьяных мужчин в гражданской одежде и с георгиевскими лентами принудительно забрали в отделение полиции Ирину Петрову – футбольного тренера и арбитра с проукраинскими взглядами.
- На этой неделе херсонские партизаны предупредили, что знают про каждого предателя и их ждет смерть.