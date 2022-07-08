Мінус один зрадник: ліквідовано колаборанта – заступника начальника поліції Нової Каховки

Херсонські партизани попереджали Томку та Ко, що довго зрадники не протягнуть / Колаж "Сьогодні"

Недовго зрадник України Сергій Томка з тимчасово окупованої Нової Каховки тішився несподіваним кар'єрним ростом, що забезпечили йому російські окупанти. Днями через невідомі причини він загинув у своєму автомобілі.

Про це повідомляє телеграм-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка .

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Що відомо

"Томку – колишнього поліцейського – окупанти призначили "заступником начальника міського управління поліції" у Новій Каховці. До предків зрадник вирушив зі свого ж автомобіля Opel учора після обіду. Деталі уточнюються. Хто ліквідував колаборанта достеменно невідомо. Оглядайтесь, зрадники, розплата вже скоро!", – повідомив Геращенко.

Раніше Томку було внесено до переліку сайту "Миротворець" у статусі зрадника України.

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Інші джерела повідомляють, що зрадник займався викраденням людей із проукраїнською позицією та тортурами українців.

Обстановка у Новій Каховці