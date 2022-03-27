Минобороны показало видео из разрушенного оккупантами Ирпеня

Ирпень – один из первых городов, принявших на себя удар / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Украины обнародовало видео из разрушенного российскими оккупантами города Ирпень под Киевом.

На странице Минобороны в Facebook напомнили, что Ирпень – один из первых городов, подвергшихся полномасштабному вторжению Российской Федерации.

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"Цветущий пригород столицы в конце февраля превратился в эпицентр боевых действий. За подвиг, массовый героизм и стойкость жителей и защитников Ирпеня во время отпора вооруженной агрессии РФ указом президента населенному пункту присвоено почетное отличие "Город-герой Украины". Российские фашисты продолжают обстреливать гражданские объекты Ирпеня, разрушая жилые дома, школы и медицинские учреждения. Отомстим! Победим! Отстроим!", – говорится в подписи под видео.

Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины

В Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойцы ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов.

"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении Бучанского горсовета.

В то же время отмечается, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмировская общины остаются под обстрелами врага.

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Кроме того, на оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. Военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.