Міноборони показало відео зі зруйнованого окупантами Ірпеня

Ірпінь - одне з перших міст, що прийняло на себе удар / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони України оприлюднило відео зі зруйнованого російськими окупантами міста Ірпінь під Києвом.

На сторінці Міноборони у Facebook нагадали, що Ірпінь – одне з перших міст, що піддалися повномасштабному вторгненню Російської Федерації.

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"Квітуче передмістя столиці наприкінці лютого перетворилося в епіцентр бойових дій. За подвиг, масовий героїзм та стійкість мешканців і оборонців Ірпеня під час відсічі збройній агресії РФ указом президента населеному пункту присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України". Російські фашисти продовжують обстрілювати цивільні об’єкти Ірпеня, руйнуючи житлові будинки, школи і медичні заклади. Помстимося! Переможемо! Відбудуємо!" – йдеться у підписі під відео.

Ірпінь, Буча та Гостомель взяті у кільце Збройними силами України

У Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійці ЗСУ взяли в кільце російських окупантів.

"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті у кільце Збройними силами України", – йдеться у повідомленні Бучанської міськради.

Водночас зазначається, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмирівська громади залишаються під обстрілами ворога.

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Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.