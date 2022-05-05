"Люди умирают на руках": медик из "Азовстали" обратился к Турции за эвакуацией (видео)

Мужчина рассказал, что на заводе постоянные обстрелы/Фото: коллаж: "Сегодня"

Медик из "Азовстали" обратился в Турцию с просьбой о помощи с эвакуацией людей. Он рассказал, что люди умирают из-за нехватки медикаментов.

Видео обращения опубликовали в Telegram-канале "Украина 24".

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"Сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на "Азовстали". До войны никогда не видел смерти. Работал на скорой помощи, всегда чем мог помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за недостатка антибиотиков", – сказал медик.

Он рассказал, что завод постоянно обстреливаются.

"Нас постоянно обстреливают из воздуха, моря и земли. Умоляю вас провести процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории "Азовстали". Остановите этот кошмар", – попросил медик.

Также он подчеркнул, что Турция и Украина всегда поддерживали тесные связи.

"Вы и ваша страна имеете большой вес в политике нашего региона. Мы не знаем, кому уже писать и к кому обращаться. Поэтому обращаюсь к вам. Я верю искренне в то, что всевышний не оставит наши благие дела и вы поможете нам", – добавил медик.

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Зеленский просит ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он попросил помочь в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

Зеленский поблагодарил Генерального секретаря за его усилия по эвакуации украинских граждан из "Азовстали". Кроме того, он проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение эвакуационной операции.

Глава государства поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

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"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", – отметил Зеленский.

Президент обратился к Генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

"Под угрозой – жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", – сказал глава государства.

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