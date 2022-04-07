Кулеба показал, как выглядит разрушенная оккупантами Бородянка (видео)

Алексей Кулеба рассказал о разрушенной Бородянке. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что Киевская область стала неприступным для российских оккупантов форпостом. При этом, по его словам, Бородянка получила масштабные разрушения.

Соответствующее видео Кулеба опубликовал в своем Telegram-канале.

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Он рассказал, что россияне оставили за собой разрушенные города. Бородянка получила масштабные разрушения – уничтоженные многоэтажки, тысячи людей остались без домов.

"Разрушены не только дома, но и судьбы людей", – подчеркнул Кулеба.

На опубликованном видео можно увидеть, что в Бородянке российские солдаты уничтожили 8 многоэтажных домов, а под завалами до сих пор находятся люди. Сейчас на месте усиленно работают спасатели.

Бородянка после армии РФ – самое ужасное, что видел в жизни – глава Киевской ОВА

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что Бородянка – это самое ужасное, что он видел. Сейчас в поселке работают спасатели и правоохранители, разбирающие завалы. Об этом Кулеба рассказал в Facebook.

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"Бородянка. 42-й день войны. Начинаем разбирать завалы. Работает ГСЧС. Приехало сейчас более 50 человек... группа. С завтрашнего дня будет работать еще втрое больше. После Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов Бородянка – это самое ужасное, что мне приходилось видеть", – отметил Кулеба.