Кулеба показав, як виглядає зруйнована окупантами Бородянка (відео)

Олексій Кулеба розповів про зруйновану Бородянку. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що Київська область стала неприступним для російських окупантів форпостом. Водночас, за його словами, Бородянка зазнала масштабних руйнувань.

Відповідне відео Кулеба опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Він розповів, що росіяни залишили за собою зруйновані міста. Бородянка зазнала масштабних руйнувань – знищенні багатоповерхівки, тисячі людей залишились без домівок.

"Зруйновані не тільки будинки, а й долі людей", – наголосив Кулеба.

На опублікованому відео можна побачити, що у Бородянці російські солдати знищили 8 багатоповерхових будинків, а під завалами досі перебувають люди. Наразі на місці посилено працюють рятувальники.

Бородянка після армії РФ – найжахливіше, що бачив у житті – голова Київської ОВА

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що Бородянка – це найжахливіше, що він бачив. Зараз у селищі працюють рятувальники та правоохоронці, які розбирають завали. Про це Кулеба розповів у Facebook.

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"Бородянка. 42-й день війни. Починаємо розбирати завали. Працює ДСНС. Приїхало зараз більше 50 людей... група. Завтра працюватиме ще втричі більше. Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів Бородянка — це найжахливіше, що мені доводилося бачити", — зазначив Кулеба.