Кулеба показав, як виглядає зруйнована окупантами Бородянка (відео)

Олексій Кулеба розповів про зруйновану Бородянку. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що Київська область стала неприступним для російських окупантів форпостом. Водночас, за його словами, Бородянка зазнала масштабних руйнувань.
Відповідне відео Кулеба опублікував у своєму Telegram-каналі.
Він розповів, що росіяни залишили за собою зруйновані міста. Бородянка зазнала масштабних руйнувань – знищенні багатоповерхівки, тисячі людей залишились без домівок.
"Зруйновані не тільки будинки, а й долі людей", – наголосив Кулеба.
На опублікованому відео можна побачити, що у Бородянці російські солдати знищили 8 багатоповерхових будинків, а під завалами досі перебувають люди. Наразі на місці посилено працюють рятувальники.
Бородянка після армії РФ – найжахливіше, що бачив у житті – голова Київської ОВА
Глава Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що Бородянка – це найжахливіше, що він бачив. Зараз у селищі працюють рятувальники та правоохоронці, які розбирають завали. Про це Кулеба розповів у Facebook.
"Бородянка. 42-й день війни. Починаємо розбирати завали. Працює ДСНС. Приїхало зараз більше 50 людей... група. Завтра працюватиме ще втричі більше. Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів Бородянка — це найжахливіше, що мені доводилося бачити", — зазначив Кулеба.
Він додав, що під завалами є люди, але точну кількість поки що назвати не може.
Що сказав Арестович про ситуацію у Бородянці?
Буча та Ірпінь, в яких відбувалися масові зґвалтування, тортури та вбивства мирних жителів, виявилися не найжахливішими місцями Київської області, що потрапили під окупацію російських військ. Набагато страшніша ситуація в селищі Бородянка. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVЕ.
"Буча – це не найстрашніше. Бородянка! У Бородянці всі, хто встиг побувати, кажуть, що ситуація набагато гірша. За кількістю загиблих", – сказав Арестович.
Як зазначив радник голови Офісу Зеленського, він ще не встиг побувати у Бородянці, але його друзі, професійні військові, які зараз перебувають у селищі, шоковані побаченим.
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