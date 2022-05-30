Корбан призвал забыть интрижки и нашпиговать север Украины "сюрпризами" для оккупантов

Корбан заявил, что необходимо срочно минировать границы на севере Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что необходимо срочно минировать границы на севере Украины.

Об этом он написал в Facebook.

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"Не теряйте время зря"

"Киев, Сумы, Чернигов, Харьков – необходимо срочно строить глубокую эшелонированную оборону! Минируйте северные границы!" – сказал Корбан.

Также он призвал "отбросить интрижки и не терять время зря", не уточнив, с чем связан этот меседж.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов прокомментировал военную активность оккупантов на границе с Черниговской областью, заявив, что они не смогут захватить Киев, а сама вероятность второй попытки наступления на столицу низкая.

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