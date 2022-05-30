Корбан закликав забути інтрижки та нашпигувати північ України "сюрпризами" для окупантів

Корбан заявив, що необхідно терміново мінувати кордони на півночі України / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава штабу територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що необхідно терміново мінувати кордони на півночі України.

Про це він написав у Facebook.

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"Не втрачайте час даремно"

"Київ, Суми, Чернігів, Харків – необхідно терміново будувати глибоку ешелоновану оборону! Мінуйте північні кордони!" – сказав Корбан.

Також він закликав "відкинути інтрижки та не гаяти часу", не уточнивши, з чим пов'язаний цей меседж.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов прокоментував військову активність окупантів на кордоні з Чернігівською областю, заявивши, що вони не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю низька.

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