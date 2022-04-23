Контрнаступление ВСУ на Мариуполь будет 101% – Арестович

Алексей Арестович заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, чтобы освободить Мариуполь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Контрнаступление украинских войск для освобождения Мариуполя от оккупантов произойдет с вероятностью в 101%.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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Он отметил, что Киев до сих пор надеется освободить Мариуполь политико-дипломатическим, а не военным путем.

"Нам не нужны мертвые герои. Нам нужны все живы до последнего человека", – сказал Арестович.

Однако советник глав ОП считает, что контрнаступления не избежать, но когда оно произойдет говорить пока рано.

"Контрнаступление будет 101%. Вопрос только в том, когда это случится и какими силами. Решать это будет главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный, который, может быть, прямо сейчас предотвращает еще 2 или 3 новых Мариуполя", – отметил Арестович.

Он добавил, что никто в стране не забыл о заблокированных людях в городе.

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Обстановка в Мариуполе

21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".

Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.

В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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