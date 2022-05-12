Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали"

Командир морпехов Сергей волына просит помощи у Маска/Фото: коллаж: "Сегодня"

Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волина обратился к изобретателю Илону Маску. Он просит помочь с эвакуацией из "Азовстали".

Об этом Сергей Волина написал в Facebook.

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"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты, то кто? Подскажи", — написал командир.

Волына обратился ко всем людям мира, чтобы они помогли сделать так, чтобы Маск увидел его сообщение.

"Он доказал, что для него не существует нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!", — отметил Волина.

Гражданским удалось покинуть "Азовсталь"

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что гражданские покинули заблокированный "Азовсталь". В настоящее время на территории завода идут локальные бои.

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"Если вы говорите именно о заводе "Азовсталь", то гражданские жители, которые были с нами, о которых мы заботились — им удалось покинуть завод", — заявил Паламар.

Отметим, что завод "Азовсталь" находится в окружении войск оккупантов. Украинские защитники держат оборону, несмотря на превосходящие в несколько раз силы врага.

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