Командир морпіхів звернувся до Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі"

Командир морпіхів Сергій Волина просить допомоги у Маска/Фото: колаж: "Сьогодні"

Командир морпіхів, які боронять Маріуполь, Сергій Волина звернувся до винахідника Ілона Маска. Він просить допомогти з евакуацією з "Азовсталі".

Про це Сергій Волина написав у Facebook.

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"Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи", — написав командир.

Волина звернувся до всіх людей світу, щоб вони допомогли зробити так, щоб Маск побачив його повідомлення.

"Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини!", — зазначив Волина.

Цивільним вдалося покинути "Азовсталь"

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні покинули заблокований "Азовсталь". Нині на території заводу точаться локальні бої.

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"Якщо ви говорите саме про завод "Азовсталь", то цивільні жителі, які були з нами, про яких ми дбали — їм вдалося покинути завод", — заявив Паламар.

Зазначимо, що завод "Азовсталь" знаходиться в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону попри переважаючі в кілька разів сили ворога.

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