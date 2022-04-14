Каждые 2 часа уничтожается военная техника оккупантов – "Азов"

Оккупанты несут потери / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные отбивают атаки российских оккупантов. Об этом сказал представитель "Азов" в Telegram-канале.
"1200 часов, 46 танков, подбито 27, подбито и уничтожено 69, БМБ и БМТ, 30 БТР, Тайфуны, Рыси, Тигры, грузовые автомобили, БПЛА, ранено более 2000 боевой пехоты. Это означает. Что каждые три часа подбивается вражеская техника, а каждый час уничтожается до двух оккупантов", – сказал он.
По его словам, война продолжается и не стоит слушать то, что все в порядке.
"Мы устали услышать аналитиков, которые прикрываются красивыми словами и льют успокоительные на уши украинцев. Нам сложно смотреть на статистику жертв мирного населения, где нет ни единого упоминания про Мариуполь. Я хочу, чтобы каждый украинец понял, что скрыто за нашими каждым военным", – отметил военный.
Зверства РФ в Мариуполе
- 9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.
- Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.
- В результате попадания авиабомбы в Мариуполе разрушен драматический театр. Там скрывалось от обстрелов огромное количество жителей города. Мирные жители все выжили. В Сети писали, что бомбоубежище в театре также засыпало. К счастью, оно выдержало удар.