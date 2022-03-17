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Войска РФ начали штурм на юге и Донбассе. Что сейчас происходит на фронте

17 марта, 14:51
Оккупанты наступают по двум направлениям, на остальных – укрепляют позиции и проводят перегруппировку – свежие данные от Генштаба ВСУ

Оккупанты начали наступление в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают наступательную операцию в Украине и пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Но все их попытки безуспешны, ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Чтобы сковать действия ВСУ, враг пытается заблокировать населенные пункты на севере от столицы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"Враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия", - написали в ВСУ.

  • На Волынском направлении фиксируют, как оккупанты используют Беларусь для ударов по объектах Украины и логистического обеспечения войск на Полесском направлении.
  • На Полесском направлении враг пытался овладеть ранее занятыми рубежами, утерянными после действий ВСУ. Успеха на этом направлении у них нет, оккупанты несут потери, пытаются перегруппировать войска и наладить логистическое обеспечение.
  • На Северском направлении активных наступательных действий не было, враг готовится возобновить наступление, чтобы заблокировать Киев с северо-восточного направления. Оккупанты хаотично обстреливают позиции подразделения ВСУ и пытаются вести разведку.
  • На Слобожанском направлении войска РФ пытались наступать из района Изюма, но безуспешно. Они хотят закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.
  • На Донецком и Таврическом направлениях враг начал наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной части города). На Попаснянском и Волновахском направлениях был неудачный штурм в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Враг понес потери, проводит перегруппировку войск и пополняет запасы. На Мариупольском направлении продолжается штурм.
  • В Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили.
  • На Южнобужском направлении противник проводил разведку и оборудовал занятые позиции. Оккупанты пытались наступать в Криворожском направлении, взяли под контроль н.п. Малая Шестерня, однако всеобщего успеха не имели.
  • На Таврическом направлении противник наращивает систему обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернули сборный пункт поврежденной техники.

Кроме того, противник пытается распространять фейки как среди людей на временно оккупированных территориях, так и на собственное население, чтобы сформировать мифы о "непобедимости" РФ.

ВСУ просит медиаобщество максимально скрывать персональные данные, фото с лицами офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязкой к местам выполнения ими задач. Также требуют исключить фото- и видеофиксацию, распространение в СМИ точной территориальной привязки бомбоубежищ, чтобы усложнить противнику поиск информации для ударов по гражданской инфраструктуре.

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Потери оккупантов

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 14 тысяч человек личного состава, также ВСУ уничтожили 1435 бронированных машин оккупантов.

Какие еще потери у врага:

  • Танки – 444;
  • Артиллерийские системы – 201;
  • РСЗО – 72;
  • Системы ПВО – 43;
  • Самолеты – 86;
  • Вертолеты – 108;
  • Автомобильная техника – 864;
  • Легкие скоростные катера – 3;
  • Цистерны из ППМ – 60;
  • БПЛА – 11;
  • Специальная техника – 10.