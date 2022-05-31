ISW выяснил, как идет контрнаступление ВСУ в Херсонской области

ВСУ продвинулись в Херсонской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Контратака Украины в северной части Херсонской области за последние 48 часов не продвинулась дальше. В то же время украинские военные нарушили российские планы. Вследствие чего войска РФ пополняют количество техники и перегруппировывают силы на оккупированном Юге Украины.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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Отмечается, что за последние сутки российские силы сосредоточили свои усилия на отвоевании позиций, занятых в ходе предыдущих украинских контратак, и обстрелах передовых целей, чтобы предотвратить дальнейшие контрнаступательные действия Украины.

В ISW констатируют, что российская сторона подтвердила ограниченные и локальные успехи Украины в Херсонской области. Теперь российские силы ведут бои, чтобы выбить силы ВСУ с плацдарма на левом (восточном) берегу реки Ингулец.

"С 28 мая украинские силы не совершали никаких подтвержденных наступлений, и украинское контрнаступление в северной части Херсонской области, скорее всего, является локальной операцией по нарушению передовых позиций России, а не более широким контрнаступлением с целью отбить большие участки местности", - уверены военные аналитики.

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Моральный дух оккупантов слабнет

Институт изучения войны констатирует, что растущие потери среди российских младших офицеров, вероятно, еще больше снизят возможности России и приведут к дальнейшему моральному упадку.

Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Офицеры батальонного и бригадного звена продолжают выдвигаться вперед и в опасную зону — вместо того, чтобы командовать из тыла и делегировать полномочия нижестоящим офицерам — из-за того, что старшие российские офицеры возлагают на них "бескомпромиссную ответственность" за их действия.

Ранее ISW оценивала, что продолжающаяся деморализация и плохое командование и контроль среди российских войск могут предоставить украинским силам возможность для проведения разумных контрнаступлений, особенно в связи с тем, что российские военные продолжают вкладывать ресурсы в битву за Северодонецк за счет других направлений усилий.

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Кремль отказался от "демилитаризации" и задался новой целью

Как отметили военные аналитики, внутреннее инакомыслие в российских военных кругах, утверждающее, что Кремль делает недостаточно для победы в войне, продолжает расти. Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) осудил заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что приоритетом "спецоперации" на Украине является освобождение Донбасса.

Гиркин заявил, что Кремль отказался от идеологических основ конфликта, сосредоточив внимание на Донбассе, а не на всей Украине. Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не ставят под сомнение легитимность существования Украины и что понятия "денацификация" и "демилитаризация" забыты. Гиркин обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения России продолжает расти.

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