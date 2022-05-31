Арестович спрогнозировал, сколько будет продолжаться война

Украина уже победила российскую "спецоперацию"

Арестович рассказал, что завершения войны пока ожидать не стоит/Фото: коллаж: "Сегодня"

Война России против Украины будет продолжаться как минимум несколько месяцев. Однако российскую "спецоперацию" наша страна уже победила.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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"Я хочу, чтобы поняли очень важную вещь. "Спецоперацию" мы уже победили российскую. А войну еще предстоит победить. И она будет долгой. Несколько месяцев как минимум", — сказал Арестович.

Он отметил, что "изменился темп, изменилась логика происходящего и приемы, способы борьбы". Арестович добавил, что теперь необходимо выиграть войну на 4 фронтах: военном, дипломатическом, информационном, экономическом.

"Это уже не "Кто больше собьет самолетов" или "Кто разобьет воздушный десант". Это о том, кто выиграет на дипломатических площадках, на санкционных площадках, кто выиграет в информационном противодействии с Западом и так далее. Российские возможности все еще больше, чем наши: в финансовом отношении и далее…", — отметил Арестович.

Арестович рассказал, как ВСУ профессионально уничтожают оккупантов

Ежедневно украинские защитники уничтожают российских оккупантов. Особенно успешно ВСУ накрыли врагов 29-30 мая.

"Где-то неделю у нас была большая проблема – не поступало сведений об удачных накрытых групповых стационарных целей российской армии. Вчерашние и сегодняшние сутки это просто море разливанное. Накрыт командный пункт под Изюмом, накрыт узел связи в Лимане, накрыты две колонны +40 единиц техники в Херсонской области. Накрыты российские танки типа Т-62 на разгрузке, целый эшелон накрыт, тоже в Херсонской области. И еще, врать не буду, потому что не могу вспомнить, что именно, но в Донецке куда-то хорошо попали, то ли по складу, то ли еще куда-то", — сказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что неделю украинские военные не имели возможности отстреляться. Накрыли оккупантов тогда, когда на украинские позиции перебросили артиллерию и снаряды. Также ожидается, что еще буде переброшена техника, и тогда ВСУ опять начнут массово уничтожать врагов.

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