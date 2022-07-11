HIMARS работает – оккупанты лишились склада в Новой Каховке (видео)

Наступает ночь и HIMARS выходит на охоту / Коллаж "Сегодня"

После уничтожения складов оккупантов в Шахтерске, Херсоне, Донецке, Луганске и ряде других городов, российские оккупанты решили, что безопасней разгружать свои боеприпасы подальше от линии фронта. А посему весь день свозили снаряды и ракеты в Новую Каховку. Как стемнело, туда прилетело от американской РСЗО HIMARS.

Об этом сообщают телеграм-каналы и подтверждает советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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Что известно

"Мощный взрыв в оккупированной Новой Каховке Херсонской области Телеграм-каналы сообщают об ударе ВСУ по складу боеприпасов оккупантов из РСЗО HIMARS. Рашистские СМИ пишут о попадании якобы по Каховской ГЭС", – пишут в телеграм-каналах.

Чуть позже Хлань подтвердил прилет.

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"В Новой Каховке минус русский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали и вот имеют фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются… потому что это значит, что ВСУ близко. Однако новокаховчане, просьба берегите себя и не подходите близко к месту детонации. Держитесь! Хотя русская снова скажет, что это только хлопок)", – написал советник главы областного ОВА.

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