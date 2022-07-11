HIMARS працює – окупанти втратили склад у Новій Каховці (відео)

Настає ніч і HIMARS виходить на полювання / Колаж "Сьогодні"

Після знищення складів окупантів у Шахтарську, Херсоні, Донецьку, Луганську та низці інших міст, російські окупанти вирішили, що безпечніше розвантажувати свої боєприпаси подалі від лінії фронту. А тому весь день звозили снаряди та ракети до Нової Каховки. Як стемніло, туди прилетіло від американського РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляють телеграм-канали та підтверджує радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Реклама

Що відомо

"Потужний вибух в окупованій Новій Каховці Херсонської області. Телеграм-канали повідомляють про удар ЗСУ по боєприпасам окупантів з РСЗВ HIMARS. Рашистські ЗМІ пишуть про влучення нібито по Каховській ГЕС ", – пишуть у телеграм-каналах.

Трохи згодом Хлань підтвердив приліт.

Реклама

"У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали і от мають собі феєрверк на ніч. У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… бо це ж означає, що ЗСУ близько. Проте новокаховчани, прохання бережіть себе і не підходьте близько до місця детонації. Тримайтесь! Хоча русня знову скаже, що то лише бавовна)", – написав радник голови обласного ОВА.

Обстановка