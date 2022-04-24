Грозев: Россия хочет захватить юг Украины до 9 мая

Грозев рассказал про планы РФ / Коллаж "Сегодня"

Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Все для того, чтобы показать достижения россиянам.

Об этом журналист Христо Грозев сообщил во время спецэфира "Два месяца героического сопротивления" на YouTube-канале Украина 24.

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"Здесь очевидно, что с их стороны есть паника, есть желание "продать" какую-либо победу до 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы", – говорит Христо Грозев.

Кремль будет искать любое достижение, чтобы показать его к 9 ма, как достаточное, утверждает журналист. Однако если ему это не удастся, то РФ пойдет на террористические меры.

"Если им это не удастся – а мне кажется, что им это не удастся, – то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это и применение химического оружия", – добавил Христо Грозев.

По словам журналиста, российский народ перестает верить своему правительству и пропаганде.

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"Мы отслеживаем ежедневно все запросы в российских интернет-поисковиках, и часто задаваемыми вопросами стали: что реально произошло с крейсером "Москва"? Когда Украина заедет на территорию России? Куда делся Шойгу? Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня задаются вопросы, которые показывают, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не высказывает", – добавил Христо Грозев.

Сколько может продолжаться битва за Донбасс

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что битва на Донбассе продлится несколько недель, чтобы стало ясно, на чьей стороне преимущество. Такое мнение он высказал в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouТube-канале Украина 24.

"До двух недель. Судя по тому количеству войск, которые собрала РФ, на больше их не хватит. Резерва нет. Если мы смогли выстоять первую волну, то здесь гораздо слабее будет, это вполовину меньше группировки. Их наступательная операция будет 7-10 дней. До конца апреля будем понимать, что и как", – сказал Жданов.

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