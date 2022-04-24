Грозєв: Росія хоче захопити південь України до 9 травня

Грозєв розповів про плани РФ / Колаж "Сьогодні"

Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня. Все для того, щоб показати здобутки росіянам.

Про це журналіст Христо Грозєв повідомив під час спецефіру "Два місяці героїчного опору" на YouTube-каналі Україна 24.

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"Тут очевидно, що з їхнього боку є паніка, є бажання "продати" будь-яку перемогу до 9 травня. Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити запитання", – каже Христо Грозєв.

Кремль шукатиме будь-яке досягнення, щоб показати його до 9 травня як достатнє, стверджує журналіст. Однак якщо йому це не вдасться, РФ піде на терористичні заходи.

"Якщо їм це не вдасться – а мені здається, що їм це не вдасться, – то вони будуть готові в останню хвилину піти на більш терористичні заходи, а це застосування хімічної зброї", – додав Христо Грозєв.

За словами журналіста, російський народ перестає вірити своєму уряду та пропаганді.

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"Ми відстежуємо щодня всі запити в російських інтернет-пошуковиках, і запитаннями, що часто ставлять, стають: що реально сталося з крейсером "Москва"? Коли Україна заїде на територію Росії? Куди подівся Шойгу? Тиждень тому населення більше вірило в пропаганду, проте останні 3-4 дня ставлять питання, які свідчать, що населення не вірить своєму уряду, проте публічно це ще не висловлює", – додав Христо Грозєв.

Скільки може тривати битва за Донбас

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що битва на Донбасі триватиме кілька тижнів, щоб стало ясно, на чиєму боці перевага. Таку думку він висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на YouTube-каналі Україна 24.

"До двох тижнів. Судячи з тієї кількості військ, які зібрала РФ, на більше їх не вистачить. Резерву немає. Якщо ми змогли вистояти першу хвилю, то тут набагато слабше буде, це наполовину менше угруповання. Їхня наступальна операція буде 7-10 днів. До кінця квітня розумітимемо, що і як", – сказав Жданов.

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