"Говорили, что Киева уже нет": оккупанты незаконно вывезли украинцев в Беларусь

Становятся известны новые подробности пребывания Гостомеля Киевской области под оккупацией россиян. Местные жители рассказали Сегодня, как под видом эвакуации оккупанты проводят свою пропаганду.

"У меня в Гостомеле жили двое племянников – 18-летняя девушка и 22-летний парень. В первый день войны, 24 февраля, они спустились в подвал, где им пришлось просидеть почти двое суток. Затем приняли решение добираться к соседнему селу, надеясь, что там ситуация спокойнее. Добрались, почти месяц просидели в подвале одного из частных домов. Все это время и они, и другие люди, прятавшиеся в подвалах, жили без новостей. Россияне начали вывозить гостомельчан в Беларусь, мотивируя это тем, что в Киев не повезут. Так и говорили, что Киева уже нет! Другими словами, произошел незаконный вывоз людей в другую страну", — рассказала нам местная жительница.