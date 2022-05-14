Горит 50 млн долларов! ВСУ сбили очередного стервятника РФ (видео)

ВСУ разгромили истребитель оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 14 мая, Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожили современный военный самолет России. В этот раз наши защитники сбили российский истребитель. Его стоимость составляет 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины. Речь идет о Су-34 или Су-30СМ.

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"Горит 50 миллионов. Николаев – это сила", – говорят на видео.

Под Харьковом ВСУ сбили российский истребитель Су-35 и задержали летчика

В четверг, 24 марта, силы противовоздушной обороны ВСУ на Изюмском направлении Харьковской области уничтожили российский истребитель Су-35. Пилот вражеского самолета был задержан украинскими военными. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Приятно посмотреть, как на поле под Изюмом горят обломки "суперсовременного" Су-35 за 50 миллионов долларов. А перепуганный вражеский летчик стоит на коленях с ужасом в глазах", – написал Геращенко.

Задержанным оказался подполковник курского истребительного авиаполка Сергей Косик. По его словам, первый вылет на территорию Украины был совершен 13 марта. Задача летчика была – сопровождение воинской колонны и "работа по координатам", которые он получал от старшего штурмана.

Отметим, что Су-35 является новейшим самолетом ВКС РФ. Его стоимость составляет 40-65 миллионов долларов.

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