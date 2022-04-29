Генштаб ВСУ показал, как "красиво горят" российские оккупанты (видео)

Защитники Украины продолжают уничтожать российскую технику вместе с оккупантами. Россияне горят заживо на украинской земле.

Видео ликвидации российской техники опубликовали в Генштабе ВСУ.

"Хорошо горят. Вот так украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с бронетехникой", – подписали видео.