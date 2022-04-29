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Генштаб ВСУ показал, как "красиво горят" российские оккупанты (видео)

Инна Собора
29 апреля, 13:57
Технику врага сожгли вместе с русскими солдатами

Российские оккупанты сгорели заживо. / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитники Украины продолжают уничтожать российскую технику вместе с оккупантами. Россияне горят заживо на украинской земле.

Видео ликвидации российской техники опубликовали в Генштабе ВСУ.

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"Хорошо горят. Вот так украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с бронетехникой", – подписали видео.

Известно, что оккупантов ликвидировали воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины из Львова.

Потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составляли:

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  • личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 986 (+16) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед.
  • артиллерийских систем – 435 (+4) ед.
  • РСЗО – 151 (+0) ед.
  • средств ПВО – 73 (+1) ед.,
  • самолетов – 189 (+2) ед.
  • вертолетов – 155 (+0) ед.
  • автомобильной техники – 1695 (+7) ед.
  • кораблей/катеров/boats – 8(+0) ед.
  • цистерн из ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),
  • специальной техники – 31 (+0),
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4(+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

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