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Генштаб ЗСУ показав, як "гарно горять" російські окупанти (відео)

Інна Собора
29 квітня, 13:57
Техніку ворога спалили разом із російськими солдатами

Російські окупанти згоріли живцем. / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисники України продовжують знищувати російську техніку разом з окупантами. Росіяни горять живцем на українській землі.

Відео ліквідації російської техніки опублікували у Генштабі ЗСУ.

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"Гарно горять. Ось так українські воїни продовжують знищувати російських окупантів разом з бронетехнікою", – підписали відео.

Відомо, що окупантів ліквідували воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з міста Львів.

Втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.04 орієнтовно становили:

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  • особового складу – близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 986 (+16) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од.,
  • артилерійських систем – 435 (+4) од.,
  • РСЗВ – 151 (+0) од.
  • засобів ППО – 73 (+1) од.,
  • літаків – 189 (+2) од.,
  • вертольотів – 155 (+0) од.,
  • автомобільної техніки – 1695 (+7) од.,
  • кораблів/катерів/boats – 8(+0) од.,
  • цистерн із ПММ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14),
  • спеціальної техніки – 31 (+0),
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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