Генштаб ЗСУ показав, як "гарно горять" російські окупанти (відео)

Російські окупанти згоріли живцем. / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисники України продовжують знищувати російську техніку разом з окупантами. Росіяни горять живцем на українській землі.

Відео ліквідації російської техніки опублікували у Генштабі ЗСУ.

"Гарно горять. Ось так українські воїни продовжують знищувати російських окупантів разом з бронетехнікою", – підписали відео.