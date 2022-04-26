Генсек ООН договорился с Путиным об эвакуации с "Азовстали"

Путин и Гутерриш обсудили войну РФ против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился сегодня, 26 апреля, ​​в Москве с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как рассказали в пресс-службе ООН, в ходе встречи тет-а-тет Генеральный секретарь подтвердил позицию Организации Объединенных Наций по Украине. Они обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из горячих точек, а именно из Мариуполя.

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Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь".

Последующие обсуждения будут проведены с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.

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