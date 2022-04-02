Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу

Чиновник предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе. Коллаж "Сегодня"

При попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в пятницу был задержан офицер запаса СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. В частности, он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и "понизил" себя в звании до рядового.

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По этому факту следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове внесли сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

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