Генерал-майор СБУ "зменшив" себе до рядового, щоб втекти за кордон

Чиновник надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби. Колаж "Сьогодні"

При спробі незаконного перетину державного кордону України у п'ятницю було затримано офіцера запасу СБУ. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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Генерал-майор використав підроблені документи, щоб потрапити до Угорщини через пункт пропуску Тиса на Закарпатті. Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та "зменшив" себе в званні до рядового.

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За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу.

Під Харковом розгромили росіян, бранець розкрив деталі

У Харківській області українські військові розгромили зведені батальйонні тактичні групи 59-го полку та 138-ї мотострілецької бригади РФ біля сіл Мала Рогань та Вільхівці.